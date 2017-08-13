У зоні АТО не спадає напруження - штаб

Поблизу Авдіївської промислової зони сьогодні російсько-окупаційні війська майже дві години обстрілювали оборонні укріплення українських бійців. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Не спадає напруження і в районі Авдіївської промзони. Тут вдень бойовики майже 2 години обстрілювали наші укріплення зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У відповідь бійці АТО щільним вогнем примусили противника до тиші», - зазначається у зведенні.

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Загалом, за даними штабу, сьогодні ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою Збройними силами України.

Вдень бойовики двічі били з 82-міліметрових мінометів по укріпленнях сил АТО у районі Чермалика, що на Приморському напрямку. Також окупанти відкривали вогонь неподалік селища Широкине.

На Луганському напрямку близько першої години ночі терористи випустили 5 мін калібру 120 міліметрів по українських захисниках у Троїцькому.

Також у зведенні повідомляється, що поряд з невдалими намаганнями втягнути українських військових у довготривале вогневе протистояння, бойовики продовжують грабувати і цинічно використовувати населення окупованого Донбасу. Нещодавно у Горлівці так звані «міліціонери» «ДНР» затримали бойовика 3-ї окремої мотострілецької бригади, який з дозволу командування організував масштабний збут контрабандних товарів.

Також мешканців Донбасу, які стали бойовиками, все частіше примушують їхати воювати до Сирії.

«А, враховуючи, що ці люди не громадяни Росії, у випадку загибелі їхні тіла додому ніхто не повертає», - додали у штабі.

Як повідомляє на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook Українська сторона Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК), по будинках жителів Мар’їнки терористи стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів.

Внаслідок влучання міни пошкоджено дах та посічено стіни присадибної будівлі біля житлового будинку по вулиці Шевченка. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

«Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні.