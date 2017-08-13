У Луганській області невідомий зі зброєю прогнав спостерігачів місії ОБСЄ

У Луганській області терорист погрожував вистрілити в спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляється в звіті СММ ОБСЄ, інцидент стався сьогодні о 9.45, коли патруль СММ в складі чотирьох осіб перебував біля пішохідного мосту поблизу контрольованої урядом Станиці Луганської.

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Представники місії спостерігали за тим, як цивільні особи перетинають дерев'яні пандуси. До спостерігачів підійшла неозброєна людина у військовій формі і почала розмовляти, але учасники патрулювання не могли її повністю зрозуміти, оскільки вона говорила ламаною російською мовою з сильним акцентом, імовірно, як виходець з Північного Кавказу.

Він пішов, але через дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою і почав цілитися в спостерігачів. Також при цьому були присутні двоє неозброєних чоловіків у військовій формі.

Озброєний чоловік жестом показав на свою гвинтівку патрулю, голосно кажучи (по-російськи): "Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох, і якщо ви не підете, то стрілятиму".

Потім він почав рахувати (російською): «Один..., два...».

Керівник патруля перервав його і заявив, що спостерігачі підуть.

Вони швидко повернулися до двох броньованих машин, які були припарковані біля мосту, і покинули цей район.

Місія поінформувала Об'єднаний центр по контролю і координації про інцидент і попросила його розслідувати.