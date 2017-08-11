Місія ОБСЄ впродовж тижня зафіксувала зростання рівня насильства на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом тижня зафіксувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 55%.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг.

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«Впродовж тижня ми спостерігали зростання рівня насильства впродовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ, підвищилась на 55%. Особливе занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненої Мінськими домовленостями. СММ ОБСЄ зафіксувала принаймні 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню та інших одиниць артилерії та мінометів», - зазначив він.