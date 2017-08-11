Місія ОБСЄ впродовж тижня зафіксувала зростання рівня насильства на Донбасі
Впродовж тижня СММ ОБСЄ зафіксувала принаймні 547 випадків застосування РСЗВ та інших одиниць артилерії та мінометів.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом тижня зафіксувала зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 55%.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг.
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«Впродовж тижня ми спостерігали зростання рівня насильства впродовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ ОБСЄ, підвищилась на 55%. Особливе занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненої Мінськими домовленостями. СММ ОБСЄ зафіксувала принаймні 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню та інших одиниць артилерії та мінометів», - зазначив він.