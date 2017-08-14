Доба в АТО: бойовики обстріляли Мар'їнку, двох військових поранено

У районі проведення АТО інтенсивність обстрілів українських військ з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшується. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони. Тут, з 18 години і до опівночі, бойовики практично не припиняли обстріли опорних пунктів з мінометів різних калібрів, гранатометів, стрілецької зброї. У результаті одного з таких обстрілів отримав поранення один український боєць. Також, ввечері, під ворожим вогнем опинились укріплення неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського.

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У відповідь майже на кожен обстріл противника сили АТО накривали бойовиків щільним вогнем.

На Луганському напрямку противник сконцентрував вогневу активність біля Кримського. Лише за вечір і ніч злочинці 5 разів обстрілювали позиції поблизу цього селища з 120-міліметрового міномета та гранатометів різних систем.

"На Маріупольському напрямку, ввечері бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине. Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до усіх норм гуманітарного права і мирних домовленостей, злочинці били з міномету, гранатомету та великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Мар’янки. На щастя ніхто з місцевих не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 25 разів порушили перемир’я. Двоє українських бійців отримали поранення.

Як відомо, раніше бойовики обстріляли житлові квартали Новолуганського.