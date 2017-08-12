Бойовики обстріляли житлові квартали Новолуганського

Бойовики обстріляли житлові квартали селища Новолуганське Донецької області, пошкоджені два будинки.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

«12-го серпня близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь бойовики вели з гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу в житловому будинку, що розташований у провулку Пушкіна, було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, веранду та паркан. В легковому автомобілі ВАЗ-2106, який був припаркований біля будинку, вибито скло, пробиті колеса та корпус. Внаслідок обстрілу мешканці будинку не постраждали.

«Лише дивом в будинку не виникла пожежа внаслідок загоряння газу, що витікав з пошкодженої труби», - наголошується у повідомленні.

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В сусідньому будинку, що також розташований у провулку Пушкіна, осколками протитанкової гранати посічено стіни та паркан.

«НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вчергове поставили під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такими діями керівництво ОРДО вкотре продемонструвало своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - заявили в СЦКК.