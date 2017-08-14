У Луганську п’яний терорист в'їхав у маршрутку, є постраждалі

Військовослужбовець одного з окупаційних підрозділів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду у Луганську. Травмувались водій та пасажири маршрутки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте такожНа Донеччині п'яний окупант обстріляв власні позиції, поранивши "колег" - розвідка

«13 серпня військовослужбовець одного з підрозділів 2 АК, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Рухаючись з перевищенням швидкості на власному автомобілі у місті Луганськ, зіткнувся з маршрутним таксі з пасажирами, яке зупинилось перед знаком світлофора. Водій маршрутного транспортного засобу та декілька пасажирів отримали поранення», - повідомляють розвідники.

Раніше у Луганській області невідомий зі зброєю прогнав спостерігачів місії ОБСЄ.