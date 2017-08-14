Вчора перестрілки в районі Авдіївки тривали понад дев’ять годин – Міноборони

Минулої доби перестрілки в районі Авдіївки тривали з короткими паузами понад дев’ять годин.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку головною «гарячою точкою» вчора стала Авдіївка.

«Противник відкрив вогонь після 14.00, українські війська відповіли окупантам влучним вогнем. Перестрілки тривали з короткими паузами понад дев’ять годин. Слід зазначити, що бойовики кілька разів застосовували міномети. Вогонь вівся одразу з кількох напрямків», - сказав Мотузяник і додав, що ворог епізодично порушував режим тиші на чотирьох інших позиціях, всі інциденти були достатньо тривалими.

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Також Мотузяник розповів, що на Луганському напрямку, як і раніше, бойові дії тривають біля Бахмутської траси та у Попаснянському районі. «Противник активізувався вчора після полудня, а ввечері обстріли тільки посилилися. Окупанти тричі застосовували міномети, при цьому було випущено 16 мін. Українські війська активно вели вогонь у відповідь на п’яти різних позиціях», - заявив він.

«На Маріупольському напрямку вчора вранці бойовики вчергове обстріляли житлові квартали Мар’їнки. По будинках місцевих мешканців противник стріляв з гранатометів та мінометів. Внаслідок влучання однієї з мін було пошкоджено дах та посічено стіни однієї з присадибних будівель», - розповів речник.

Крім того, вчора неспокійно було на ділянці фронту Чермалик – Широкине. «Вчора ворог двічі застосовував міномети у Чермалику. Це сталося ще в першій половині дня. У Водяному та Широкиному бойовики обмежилися достатньо тривалими провокаціями зі стрілецької зброї», - зауважив Мотузяник.