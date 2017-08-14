Пряме вторгнення сил РФ на Донбас є єдиною причиною Іловайської трагедії – ГПУ

Пряме вторгнення збройних сил Російської Федерації на Донбас та подальша воєнна агресія стали єдиною причиною Іловайської трагедії.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

У прокуратурі заявляють, що дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено.

Водночас кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні буде прийнято після забезпечення виконання вимог ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України щодо повного та неупередженого розслідування, а також притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб. Зокрема, йдеться про завершення всебічних допитів кожного українського військовослужбовця з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами збройних сил РФ воєнних злочинів – віроломного вбивства українських військових під час їх виходу з оточення, ненадання медичної допомоги пораненим і залишення їх у безпорадному стані, розстрілів полонених, жорстокого поводження з ними тощо.

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"Згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, який знаходиться у безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з Іловайською трагедією, є військова агресія збройних сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України та подальше вчинення військовими країни-агресора воєнних злочинів", - йдеться у результатах розслідуванні.