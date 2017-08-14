В день наймасштабнішого вторгнення в Україну під час Іловайської трагедії сили РФ складали 3,5 тисяч осіб - ГПУ

В день наймасштабнішого вторгнення в Україну у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року під час Іловайської трагедії окупаційні сили Збройних сил Росії складали 3,5 тис осіб.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

"Наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп: 3500 осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК", - йдеться у розслідуванні.

Також сказано, що російські війська зняли розпізнавальні знаки зі своєї техніки та озброєння.

У прокуратурі заявляють, що "з метою введення в оману та подальшого віроломного вбивства українських військовослужбовців, на російській військовій техніці були завчасно зняті або замасковані тактичні знаки та нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів, що заборонено ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949 (Протокол I) від 08.06.1977".

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"Згідно з отриманими слідством даними Служби безпеки України, розвідувальних органів та Об’єднаного штабу АТО, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» - 1 до 24", - заявили в ГПУ.

Також сказано і про сили противника, які розміщувалися вздовж східного українсько-російського кордону.

"У той же час угрупування ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало: 35 батальйонно-тактичних та

ротно-тактичних груп; не менше 45100 військовослужбовців; до 160 танків; 1360 БМП (БТР); 350 одиниць артилерії; 130 одиниць реактивних систем залпового вогню; 192 бойових літаків; 137 вертольотів", - йдеться у розслідування ГПУ.

У прокуратурі відзначають, що за цих обставин, враховуючи реальну загрозу вторгнення вздовж усього російсько-українського кордону, Збройні Сили України фактично не мали достатньої кількості сил для збільшення контингенту військ на Донецькому напрямку та одночасного забезпечення оборони інших ділянок державного кордону.

"Унаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних Сил РФ та їх маршу в напрямку міста Іловайськ батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил ворога", - заявили у прокуратурі.

У розслідуванні також сказано, що 11 серпня 2014 року керівництвом АТО видано наказ, на виконання якого командуванням сектору «Б» розроблено замисел, одним із завдань якого було блокування силами ЗСУ та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів.

Стверджується, що відповідно до вказаних наказу та замислу, які були цілком обґрунтовані, передбачалось взяття міста Іловайськ разом із контролем північних околиць міста Макіївка, що мало призвести до встановлення контролю над шляхами постачання та у подальшому дозволяло оточити і звільнити місто Донецьк від терористів.

Крім того, сказано, що "зважаючи на суттєві успіхи українських військ, з метою уникнення поразки вказаних терористичних організацій у третій декаді серпня 2014 року керівництвом ЗС РФ організовано пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗС України з Росії".