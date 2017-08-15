Дуже неспокійною залишається обстановка в Авдіївці – речник АТО

Дуже неспокійною залишається обстановка в Авдіївці.

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Як і раніше. Дуже неспокійна обстановка залишається в Авдіївці. Бойові дії там вчора розпочалися близько першої години ночі і з короткими перервами тривали аж до пізнього вечора», - зазначив він.

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За його словами, всього в Авдіївці вчора сталося 12 ворожих обстрілів і, зокрема, у п’яти випадках російсько-окупаційні війська застосовували мінометний вогонь.

«І при цьому випустили в бік позицій сил АТО 30 мінометних боєприпасів. Вогонь противник вів одразу з чотирьох різних напрямків», - наголосив Мотузяник.