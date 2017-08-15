Хуг заявив про відкриття нових патрульних баз місії ОБСЄ

Перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив про відкриття нових патрульних баз наглядової місії в зоні АТО. Про це він сказав у Львові на брифінгу у вівторок, 15 серпня, передає ZAXID.net.

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«Зараз наглядові бази місії ОБСЄ працюють у Стаханові, Дебальцевому, Горлівці та в інших непідконтрольних районах. Найближчим часом ми плануємо відкрити базу повторно у Станиці Луганській. Остання передова патрульна база, яку ми відкрили розташована в Попасній Луганської області. Це місце, в якому на постійній цілодобовій основі розташована команда спостерігачів», - зазначив Хуг.

За його словами, у світлий час доби вони будуть здійснювати патрулювання в цьому районі уздовж лінії зіткнення - пішим способом або на автомобілях. У нічний час перебуватимуть на базі і здійснюватимуть моніторинг звідти.

«Маршрути спостереження пролягають до кордону з Російською Федерацією», - додав перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні.