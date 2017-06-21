В ОБСЄ розповіли подробиці нападу бойовиків на спостерігачів

Озброєні бойовики "ДНР" 20 червня в окупованій сепаратистами Ясинуватій напали на спостерігачів ОБСЄ. Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Один патруль у складі шести спостерігачів на двох броньованих автомобілях перебував на спостережному пункті на залізничній станції. Спостерігачі побачили, як двоє бойовиків, один з яких був озброєний автоматом, прямують у бік другого патруля, який перебував на відстані 150 метрів від першого.

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Об 11:06 обидва патрулі почули чергу зі стрілецької зброї. Потім бойовики у балаклавах попрямували до другого патруля і почали щось агресивно кричати убік спостерігачів. Через чотири хвилини обидва патрулі спробували покинути цей район. Коли другий патруль почав від'їжджати озброєний бойовик підбіг до другого автомобіля СММ і спробував спочатку відкрити двері з боку водія, а потім розбити прикладом бокове скло. Йому це зробити не вдалося, і він побіг за першим автомобілем другого патруля.

Після цього бойовик повернувся і направив автомат на водія та пасажира на передньому сидінні в другому автомобілі патруля №2. Обидва співробітники ОБСЄ підняли руки вгору.

"Коли озброєний чоловік підійшов до бокової частини автомобіля і спробував відкрити двері з боку пасажира на передньому сидінні, водій натиснув на педаль газу. У той момент коли автомобіль СММ від’їжджав, озброєний чоловік вдарив прикладом праве бокове заднє скло з правого боку, тим самим трохи пошкодивши його", - йдеться у повідомленні.

Потім бойовик випустив у повітря чергу зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли у бік патруля, але кулі в автомобіль не влучили. Об 11:21, коли всі автомобілі патрулів СММ залишали цей район, спостерігачі бачили, що озброєний чоловік тримав їх на прицілі свого автомата.

"Місія поінформувала Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) про те, що трапилося. СММ також звернулася до СЦКК із запитом розібратися з цим інцидентом", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, на Донбасі озброєні бойовики "ДНР" напали на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.