Бойовики з "Градів" обстріляли сили АТО в Павлополі, трьох військових поранено

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою. Російсько-окупаційні угруповання не лише активно застосовували міномети різних калібрів, а й вдарили по позиціях АТО з переносної реактивної пускової установки «Град» (Партизан). Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, ввечері, на Приморському напрямку, бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри в районі Красногорівки. Позиції поблизу Павлополя злочинці спочатку двічі обстріляли з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. А близько опівночі, по захисниках Павлополя ворог випустив 4 снаряда з переносної реактивної пускової установки «Град» (Партизан).

На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів декілька разів били по укріпленнях на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері під гранатометним вогнем опинились українські війська у районі Новоолександрівки та Новозванівки.

Читайте такожНа Донбасі російські окупанти активізували кампанію з "призову" новобранців - розвідка

"На Донецькому напрямку бандформування продовжили обстріли Авдіївської промзони. Лише за вечір і ніч злочинці тричі відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Щоразу військові, вогневою перевагою, примушували бойовиків до тиші", - додали у відомстві.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій двох українських військових поранено, ще один отримав поранення у результаті підриву на міні.

Раніше повідомлялося, що також дуже неспокійною залишається обстановка в Авдіївці.