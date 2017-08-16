Біля Широкиного бойовики випустили з "Граду" 5 снарядів по українських позиціях

Біля Широкиного бандити випустили 5 снарядів по українських позиціях з переносної реактивної пускової установки «Град-П» («Партизан»).

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

«У районі проведення АТО не зменшується інтенсивність обстрілів позицій Збройних Сил України. Якщо на минулому тижні основна активність російсько-окупаційних угруповань фіксувалась у темну пору доби, то вже декілька днів поспіль бандити ведуть вогонь по наших позиціях без часових обмежень, використовуючи все частіше важке озброєння», - йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що сьогодні у районі Широкиного та Водяного бойовики майже пів години били по українських позиціях з артилерії калібру 122 міліметри.

Читайте такожДуже неспокійною залишається обстановка в Авдіївці – речник АТО

Крім того, за інформацією штабу АТО, на Донецькому напрямку з опівночі ворог 4 рази обстрілював наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони.

«Здебільшого противник використовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Щоразу наші бійці вогнем у відповідь оперативно і жорстко придушували намагання ворога розпочати довготривалі бойові дії», - повідомили у прес-центрі.

В зведенні сказано, що на Луганському напрямку злочинці застосовували 120-міліметровий міномет на околицях Новоолександрівки, а у районі Кримського били з гранатомету.

«Незважаючи на активне збройне протистояння вздовж лінії розмежування, мешканці Донеччини готуються до нового навчального року. Лише в Авдіївці 1 вересня у школи підуть понад 1300 учнів, а дитячі садочки містечка приймуть близько 400 вихованців. Українська влада на підготовку цих навчальних закладів запланувала витратити більше 3,5 мільйонів гривень», - сказано в повідомленні.