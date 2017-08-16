За минулу добу на Донбасі четверо бійців ЗСУ поранені, загиблих немає – Міноборони

За минулу добу в зоні АТО загиблих українських бійців немає, але четверо дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, оновлену кількість поранених військовослужбовців Збройних Сил України уточнив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах Збройних Сил України немає, натомість 4 військовослужбовців українських військових поранені. Один із поранених зазнав травми в результаті підриву на невідому вибуховому пристрої», - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, вранці штаб АТО поінформував, що внаслідок бойових дій протягом минулої доби двох українських військових поранено, ще один дістав поранення у результаті підриву на міні.