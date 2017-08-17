Бойовики підступно обстріляли Зайцеве під час роздачі гуманітарної допомоги

Терористи ОРДО здійснили обстріл селища Зайцеве під час роботи гуманітарної місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), повідомляє прес-служба 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.

"Російські регулярні війська грубо порушили режим "ТИША" під час роботи гуманітарної місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на непідконтрольній стороні селища Зайцеве, що під окупованою Горлівкою", - йдеться в повідомленні.

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Військові підкреслюють, що українська сторона СЦКК заздалегідь мала домовленості про повне припинення вогню на час надання гуманітарної допомоги місцевим жителям, проте бойовики, застосувавши гранатомети, здійснили обстріл будинків мирних жителів на контрольованій ЗСУ частині селища. В результаті обстрілу виникла пожежа.

При цьому, розуміючи загрозу для життя і здоров'я представників місії МКЧХ, вогонь українські військові не відкривали.

Повідомляється, що втрат серед військових і мирних жителів вдалося запобігти. За станом на 23:00 16 серпня тривали спроби локалізувати пожежу.