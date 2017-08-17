Правозахисники розкритикували звіт ГПУ щодо результатів розслідування Іловайської трагедії

Правозахисники, деякі учасники боїв в Іловайську та родичі загиблих розкритикували нещодавній звіт Генеральної прокуратури щодо результатів розслідування подій «Іловайської трагедії» у серпні 2014 року, в якому вказується, що головним винуватцем трагедії є військове командування Росії.

Про це йшлося під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Іловайська трагедія 3 роки потому: результати розслідування та незгода потерпілих».

Зокрема, адвокат, член правління громадської організації «Правозахисна група «СІЧ» Віталій Погосян заявив, що «хлопці, які були в Іловайську, є, по-суті, потерпілими по цьому кримінальному провадженню, вони знаходилися в полоні. Ті знущання, які були з нашими полоненими, – це все результат того, що вони потрапили в полон через прорахунки, які допустило військове керівництво, тому, на мій погляд, те, що ми отримали на сьогодні в результаті так званого «розслідування» – це не що інше, як лише формування громадської думки».

Читайте такожУкраїна передала до Гааги інформацію про вбивства українських військових в Іловайську - ГПУ

За його словами, жодну обставину, що була виявлена в результаті розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування трагічних подій під Іловайськом, не було викладено у звіті Генпрокуратури.

«На мій погляд, ще у вересні 2014 року, коли Генпрокуратура відпрацьовувала напрямки розслідування цієї справи, вона не зовсім коректно визначила ці напрямки, тому що, відповідно до статутних вимог, в армії діє єдиноначальність, тому є відповідальність конкретної особи за те рішення, яке вона прийняла. Рішення про відвід (з Іловайська) було прийнято? Ні. Яким чином люди відходили? Чому вони відходили? Хто надавав наказ? Хто не забезпечив відхід цих підрозділів? Хто не надав належне забезпечення для того, щоб вони трималися? Якщо було б забезпечення, то вони б трималися. Хто за це повинен відповідати? Віртуальний штаб АТО чи сектор «Б», чи якась посадова особа, яка надавала наказ і яка приймала конкретне рішення», - сказав адвокат.

Погосян наголосив на необхідності продовження роботи над тим, щоб особи, винні в «Іловайській трагедії», під час якої було вбито дуже багато добровольців, були притягнуті до відповідальності.

«Росія, безперечно, винна, однак 5 днів вони (російські військовослужбовці – УНІАН) окопувалися, завозили зброю. Невже командування штабу АТО про це не знало? Якщо вони не знали, то чому вони цього не знали? Чому не було зроблено забезпечення та таке інше. Чому одразу не була дана команда на відхід? Чому не було прикриття та інше?», - сказав правозахисник.

«В цьому звіті є, що пан Муженко (начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко – УНІАН) 12 разів спілкувався з представником командування РФ. Війська Росії зайшли на територію України, вони знаходяться на нашій території, і керівник АТО веде перемовини з противником. Про що? Якби це була вдала операція та всій вийшли живі та здорові, це було б одне, однак ми бачимо, які були наслідки», - зауважив він.

Читайте такожГПУ: 11 осіб із числа керівництва Збройних сил РФ оголошено в розшук

Погосян закликав військову прокуратуру допитати кожного потерпілого у справі «Іловайської трагедії».

Він також вважає неповним звіт Генеральної прокуратури України щодо подій під Іловайськом.

При цьому Погосян заявив, що разом з іншими правозахисниками добиватиметься продовження розслідування трагедії, допиту всіх потерпілих.

«Я буду зв’язуватися з тими особами, які є потерпілими по Іловайську, я буду просити своїх колег і з УГСПЛ та інших правозахисних структур, щоб ми об’єдналися і подали відповідну заяву про кримінальне правопорушення, і хай ГПУ допитує усіх потерпілих, хай вони з’ясовують, хто надавав команди, чому не дали своєчасної команди і чому у нас стільки загиблих. Росіяни нехай відповідають за те, що вони скоїли, а відсутність належного своєчасного наказу – це відповідальність не росіян», - резюмував Погосян.

Своєю чергою юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Аліна Павлюк зазначила, що, незважаючи на те, що «Іловайська трагедія» сталася саме під час активної фази бойових дій, саме через велику кількість жертв необхідно провести ефективне розслідування цих подій.

«Будь-які військові втрати фіксуються військовою частиною та проводиться внутрішнє розслідування. Через те, що до Іловайської операції були залучені підрозділи як Нацгвардії, так і МВС та ЗСУ – це розслідування має проводитися комплексно та незалежно від кожної з цих структур», - зауважила вона.

Павлюк також вважає, що правоохоронці повинні допитати всіх учасників подій під Іловайськом.

«Люди, які пройшли Іловайські події, мають бути всі опитані та визнані потерпілими, щоб мати повну картину подій – від слів рядового солдата та командира, щоб не втратити слова та покази кожного з них, бо кожен з них міг бачити щось особливе і щось значуще для подальшого притягнення до відповідальної країни-агресора та щоб уникнути маніпуляцій з фактами тих подій та особистостями, які брали участь в Іловайській операції», - пояснила Павлюк.

Читайте такожПарад до Дня незалежності в 2014 році не вплинув на боєздатність ЗСУ в бою за Іловайськ - ГПУ

Мати загиблого бійця Наталія Харченко переконана, що правоохоронці, які розслідували події під Іловайськом, намагаються виправдати військове керівництво.

«Під час виходу з Іловайська загинув мій син, він киянин, пішов добровольцем на фронт. Ми маємо, що маємо, якщо хтось думає, що ми це просто пропустимо повз вуха, – вони глибоко помиляються. У цьому звіті (Генпрокуратури) нічого нового я не побачила, вони просто брешуть, вони виправдовують замість розслідування», - сказала вона.

Своєю чергою учасник бойових дій під Іловайськом Олександр Дейнега додав, що «у звіті вказано, що в усьому винна Росія та таке інше... Але бездіяльність наших командирів, Генерального штабу наша прокуратура ніяк не розглядає».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем «Іловайської трагедії» у серпні 2014 року, внаслідок якої лише за офіційними даними загинули 366 українських бійців, є військове командування Росії. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів в ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Також, на думку слідчих ГПУ, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича і окремі помилки українського військового керівництва.