В зоні АТО двоє бійців поранені, один з них підірвався на вибухівці

За минулу добу в зоні АТО загиблих українських бійців немає, але двоє дістали поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Читайте такожСтало відомо ім'я загиблого під Авдіївкою бійця АТО (фото)«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Але двоє військовослужбовців дістали поранення. Один військовий був поранений в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Інший зазнав поранення внаслідок обстрілу, це сталося поблизу населеного пункту Троїцьке, що на Луганському напрямку», - сказав речник Міністерства оборони.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-окупаційні бандформування 27 разів порушили перемир’я на Донбасі.