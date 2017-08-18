Бойовики обстріляли Зайцево, деякі будинки повністю зруйновані

Бойовики обстріляли Зайцеве, в результаті чого постраждали житлові будинки, деякі споруди повністю зруйновано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Впродовж двох минулих днів окупанти активно обстрілювали Зайцеве. Постраждали як житлові будинки, так і господарські будівлі. Руйнування були доволі серйозні. Деякі будинки повністю зруйновано», - підкреслив речник МО.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО загиблих українських бійців немає, але двоє отримали поранення. Один з них підірвався на вибухівці.