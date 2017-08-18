Окупанти на Донбасі планують почати призов юнаків 2001 року народження – штаб АТО

Російські окупанти на захопленій частині Донецької і Луганської областей планують здійснювати призов місцевих юнаків 2001 року народження для поповнення формувань бойовиків. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

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"За нашою оперативною інформацією, на тимчасово окупованих територіях Донбасу серед місцевих все менше бажаючих воювати проти українських військ. Щоб залучати донеччан в окупаційне військо, від російських кураторів до так званих місцевих адміністрацій надійшов наказ про постановку громадян 2001 року народження на військовий облік. Зокрема, з 28 серпня по 25 грудня керівники «адміністрацій» мають розробити план та визначити органи так званого місцевого самоврядування, які за це відповідають", - йдеться у повідомленні.