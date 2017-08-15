На Донбасі російські окупанти активізували кампанію з "призову" новобранців - розвідка

На Донбасі з метою вирішення проблеми високої плинності кадрів російське окупаційне командування активізувало кампанію з "призову" новобранців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, поширюється негативне ставлення військовослужбовців з’єднань і частин

1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ до "керівництва" псевдореспублік і командування підрозділів, яке складається з російських офіцерів. Основними чинниками, що впливають на морально-психологічний стан особового складу російських окупаційних військ є низька укомплектованість підрозділів, насамперед тих, які перебувають на передових позиціях, та погіршення грошового і тилового забезпечення.

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"Повне грошове та відповідне матеріальне забезпечення здійснюється лише особового складу передових підрозділів. Решта забезпечується за остаточним принципом. В окремих підрозділах харчування і придбання необхідного майна здійснюється за власний рахунок військовослужбовців.

З метою вирішення проблеми високої плинності кадрів російським окупаційним командуванням активізовано кампанію щодо призову новобранців. Командування 1 і 2 АК намагається вирішити проблему комплектування підрозділів за рахунок введення в оману жителів тимчасово окупованих районів, яким обіцяють проходження служби у віддалених від лінії зіткнення районах, а виїзд на передову – тільки за згодою.

Однак після підписання контракту більшість новобранців відправляється до районів ведення бойових дій, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості фактів дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також наголошує, що у так званих “республіках” готуються зміни до “законодавчих актів” щодо проходження військової служби, якими передбачено введення окремих обмежень, зокрема обкладення військовослужбовців податком, підвищення мінімальної вислуги до 25 років для отримання пенсії.

Раніше стало відомо, що РосЗМІ та бойовики готують інформаційну операцію про "переслідування" російськомовних в Україні.