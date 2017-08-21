На Донбасі п’яні окупанти влаштували бійку, двоє цивільних потрапили до лікарні - розвідка

На Донбасі п’яні окупанти влаштували бійку з місцевими жителями через те, що вони відмовились з ними пиячити. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, внаслідок інциденту двоє цивільних потрапили до лікарні.

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«Група військовослужбовців 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) після надмірного вживання алкогольних напоїв спровокувала бійку з місцевими жителями, які відмовилися виказувати їм повагу та пригощати спиртним. Шістьох учасників бійки (у т.ч. чотирьох окупантів) з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено у міські медичні заклади», - повідомили у розвідці.

Крім того, за інформацією ГУР, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжуються правопорушення, скоєні окупантами проти місцевого населення, що обумовлено збільшенням, після чергової ротації, чисельності у складі підрозділів російських окупаційних військ осіб з кримінальним минулим та низькими морально-психологічними якостями.