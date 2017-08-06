Терористи вже почали вивозити вантажівками майно жителів Донбасу - розвідка
У розвідці також розповіли, що в одному з підрозділів 2 окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2 АК розкрадають пальне.
Бойовики з окупованих територій Донбасу розкрадають майно місцевого населення.
Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.
У відомстві розповіли, що російські окупанти продовжують займатися мародерством і грабувати людей на окупованих територіях.
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"Так військовослужбовці одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК пограбували будинок цивільних осіб, вивозячи награбоване за допомогою вантажівки", - підкреслили у відомстві.
У розвідці також розповіли, що в одному з підрозділів 2 окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2 АК розкрадають пальне. Однак, ці факти приховують, для чого підробляють документи.