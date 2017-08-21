На Донбасі п'яні бойовики пограбували квартиру місцевої жительки

На Донбасі двоє бойовиків російсько-окупаційних бандформувань пограбували квартиру місцевої жительки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Два військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), перебуваючи у нетверезому стані пограбували квартиру місцевої мешканки», - повідомляє розвідка.

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Крім того, за інформацією ГУР, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжуються правопорушення, скоєні окупантами проти місцевого населення, що обумовлено збільшенням, після чергової ротації, чисельності у складі підрозділів російських окупаційних військ осіб з кримінальним минулим та низькими морально-психологічними якостями.

Раніше на Донбасі окупанти активізували кампанію з "призову" новобранців.