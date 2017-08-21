На Донеччині місцеві влаштували "самосуд" над п'яним бойовиком - розвідка

У Горлівці місцеві жителі здійснили «самосуд» над бойовиком, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував зброєю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«У н.п. Горлівка місцеві жителі здійснили “самосуд” над військовослужбовцем 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка), який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушував громадський порядок, погрожуючи особистою зброєю. Внаслідок побиття російський військовий отримав чисельні забої тіла, у т.ч. відкриту черепно-мозкову травму», - йдеться у повідомленні розвідки.

Як повідомляв УНІАН раніше, у розвідці повідомили, що на Донбасі двоє бойовиків російсько-окупаційних бандформувань пограбували квартиру місцевої жительки.

«Два військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), перебуваючи у нетверезому стані пограбували квартиру місцевої мешканки», - зазначили у розвідці.