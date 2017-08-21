Бойовика "ДНР", який обстріляв блокпост сил АТО, засудили до 8 років в'язниці

Оріхівський районний суд Запорізької області визнав винним жителя Донецька у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України (терористичний акт; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; публічні заклики до вчинення терористичного акту). Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Зокрема встановлено, що у травні 2014 року бойовик, вступивши до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», вчинив терористичний акт шляхом застосування вогнепальної зброї проти військовослужбовців Збройних Сил України, які несли службу на блокпосту в Амвросіївському районі Донецької області.

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У ході перестрілки зловмисника затримали українські військовослужбовці та вилучили вогнепальну зброю і бойові припаси, які останній носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

"Вислухавши доводи сторони обвинувачення, яка підтримувалась прокуратурою Дніпропетровської області, суд призначив чоловікові покарання у вигляді 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Горлівці місцеві жителі здійснили «самосуд» над бойовиком, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував зброєю.

«У н.п. Горлівка місцеві жителі здійснили “самосуд” над військовослужбовцем 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка), який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння порушував громадський порядок, погрожуючи особистою зброєю. Внаслідок побиття російський військовий отримав чисельні забої тіла, у т.ч. відкриту черепно-мозкову травму», - йдеться у повідомленні розвідки.