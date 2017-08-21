Внаслідок обстрілів бойовиками Жованки на трьох вулицях згоріли будинки

Внаслідок бойових дій на трьох вулицях у селищі Жованка Донецької області виникли пожежі.

Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

«Проросійські наймити знову накоїли біди: внаслідок бойових дій на трьох вулицях у Жованці (Вернандського, Мануїльського та Журавського) зчинилися пожежі», - написав він.

«Як доповів мені Володимир Весьолкін, голова ВЦА Зайцевого, обстріл розпочався приблизно о 14:30. Снаряд влучив у сарай на вулиці Журавського й розпочалася пожежа. Крім того, загорілася й трава на Вернандського. ДСНС прибули на місце й застали вже 5 згорілих нежитлових будинків, у вогні – ще три. Станом на зараз, 17:30, вогонь вже приборкали, але бойовики знову розпочали обстріл», - зазначив Жебрівський.

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При цьому він нагадав, що сьогодні зранку у Водяному Ясинуватського району горіли 8 нежитлових будинків та 3 сараї (чи внаслідок бойових дій чи з іншої причини - зараз встановлюється). За його словами, о 11:21 пожежні розрахунки прибули туди і лише до 17:30 змогли приборкати вогонь.

«З Мар`їнки також повідомляють про те, що близько 16-ї години обстрілюють околиці, але житлові квартали поки що не постраждали», - додав керівник Донецької обласної ВЦА.