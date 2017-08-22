На Донбасі загинув командир БМП (фото)
20:22, 22 серпня 2017Війна
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Боєць АТО отримав тяжке поранення, несумісне з життям.
Глова загинув унаслідок ворожого обстрілу / фото facebook.com/72.brigade.best
На Донбасі загинув командир бойової машини піхоти Денис Ігорович Глова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 72 гвардійська ОМБР.
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Під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ ворогом він отримав тяжке поранення, несумісне з життям.
Глова народився 22 липня 1989 року у Фастові, що на Київщині. Відслужив за мобілізацією й наприкінці березня 2017-го повернувся в бригаду на контракт.
Як повідомляв штаб АТО 22 серпня, бойовики активно обстрілюють Авдіївську промзону, один військовий загинув та ще один поранений.
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