На Донбасі загинув командир БМП (фото)

На Донбасі загинув командир бойової машини піхоти Денис Ігорович Глова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 72 гвардійська ОМБР.

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Під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ ворогом він отримав тяжке поранення, несумісне з життям.

Глова народився 22 липня 1989 року у Фастові, що на Київщині. Відслужив за мобілізацією й наприкінці березня 2017-го повернувся в бригаду на контракт.

Як повідомляв штаб АТО 22 серпня, бойовики активно обстрілюють Авдіївську промзону, один військовий загинув та ще один поранений.