Доба в АТО: бойовики все частіше гатять з важкої зброї, четверо військових постраждали

Наприкінці минулої доби в районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Як зазначили у штабі, на Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 міліметри по наших опорних пунктах на підступах до Талаківки і Водяного. А близько 20 години ворог неприцільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 міліметри неподалік селища Водяне – у район, де взагалі немає українських позицій. Крім того, наприкінці доби під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили наші опорні пункти поблизу Гнутового, а з гранатометів били по околицях Павлополя.

На Донецькому напрямку напружена обстановка й надалі зберігається в Авдіївській промзоні.

"Тут з 19 години і майже до опівночі бандити вели вогонь по наших захисниках зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали противника щільним вогнем. У результаті такого протистояння один наш боєць отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка", - сказано у повідомленні.

У прес-центрі додали, що на Луганському напрямку злочинці з мінометів та гранатометів били по наших опорних пунктах на околицях Новоолександрівки та Кримського. Внаслідок обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє наших військових були поранені, один отримав бойову травму", - підсумували у штабі.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко увечері 22 серпня провів телефонну розмову з керівниками держав Нормандського формату. За результатами телефонної розмови лідери держав Нормандського формату погодили спільну заяву, де серед іншого йшлося про введення режиму тиші з 23 серпня.