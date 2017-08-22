Лідери Нормандської четвірки зробили спільну заяву за підсумками телефонної розмови

Президент України Петро Порошенко увечері 22 серпня провів телефонну розмову з керівниками держав Нормандського формату. Про це повідомляє прес-служба президента України.

За результатами телефонної розмови лідери держав Нормандського формату погодили спільну заяву.

Зокрема, глави держав та урядів України, Франції, Німеччини та Росії "висловили рішучу підтримку запланованого на 23 серпня рішення Тристоронньої контактної групи оголосити режим припинення вогню з нагоди початку навчального року".

"Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу. На основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

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Також у прес-службі президента зазначили, що Порошенко повідомив керівників держав про сьогоднішнє відвідання міста Щастя на Луганщині та зустріч там із представниками передової бази СММ ОБСЄ, яка на постійній основі базується у Станиці Луганській.

Президент України висловив повну підтримку її цілодобової роботи у цьому місті.

Президент України також закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні.

Як повідомляв УНІАН, остання телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату" відбулась 24 липня. Повідомлялося, що за підсумками цієї розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав.