Контактна група погодила "шкільне" перемир'я на Донбасі з 25 серпня

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України підтверджує повну прихильність безстроковому припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року. Про це в Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО, з урахуванням підтримки лідерів «нормандської» четвірки від 22 серпня 2017 року, підтверджує свою повну прихильність безстроковому припиненню вогню в зв'язку з початком навчального року з півночі 25 серпня 2017 року», - зазначила Оліфер.

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У зв'язку з цим сказано: "Сторони зобов'язуються вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стійкого режиму припинення вогню".

"З метою моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний і безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко ввечері 22 серпня провів телефонну розмову з керівниками держав Нормандського формату. Глави держав та урядів України, Франції, Німеччини і Росії висловили рішучу підтримку запланованого на 23 серпня рішенням Тристоронньої контактної групи оголосити режим припинення вогню з нагоди початку навчального року.