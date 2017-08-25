Завершився ремонт водоводу "Горлівка-Торецьк", який був пошкоджений у лютому внаслідок бойових дій

Ремонтники завершили роботи на ділянці водоводу «Горлівка-Торецьк», яка була пошкоджена у лютому внаслідок бойових дій.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«СЦКК спільно з ОБСЕ було скоординовано та проведено ремонт ділянки водоводу діаметром 900 мм «Горлівка-Торецьк» (поблизу шахти імені Гагарина)», - йдеться у повідомленні.

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У СЦКК нагадали, що ділянка водоводу, яка перетинає лінію розмежування, була пошкоджена внаслідок активних бойових дій ще у лютому. З неї на землю щоденно витікало від 14 до 15 тис. куб. м питної води. Вода затоплювала підвальні приміщення жителів приватного сектора селища Південне (колишнє Ленінське). Також вода потрапляла в підземні виробки непрацюючої шахти імені Гагаріна, виштовхуючи на поверхню вибухонебезпечний метан, який також потрапляв в підвали житлових будинків жителів селища.

Безпечність проведення робіт забезпечували спеціалісти ДСНС України, представники підрозділів цивільно-військового співробітництва, а також патрулі СММ ОБСЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Відновлення сталого водопостачання дозволить майже 35 тисячам жителів Торецька та селищ в «сірій зоні» забути про жорсткий графік водопостачання (дві години на добу), який було запроваджено протягом останніх декількох місяців, підвищить спроможності міста якісніше підготуватися до осінньо-зимового періоду, а промисловим підприємствам міста та району провернутися до звичного режиму роботи», - наголосили в СЦКК.