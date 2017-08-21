Бойовики обстріляли житлові квартали та школу Мар'їнки – СЦКК

Бойовики обстріляли житлові квартали та школу Мар'їнки, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці штабу АТО у Facebook.

«20 серпня близько 19:00 бойовики обстріляли із застосуванням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї житлові квартали Мар’їнки. Внаслідок влучання пострілу РПГ-7 та його розриву у повітрі пошкоджено дві господарчі будівлі по вулиці Героїв Чорнобиля. В будівлях осколками посічено стіни, пошкоджено дахи. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок влучання пострілу калібру 12,7 мм близько 21:00 пошкоджені шибки вікон школи №2 по вулиці Дружби.

«НЗФ ОРДО нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення», - додали в СЦКК.