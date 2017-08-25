У перший день "шкільного перемир’я" бойовики п’ять разів відкривали вогонь – штаб АТО

Сьогодні, 25 серпня, у перший день перемир’я, встановленого у зв'язку з початком нового навчального року, в районі проведення АТО зафіксовано п’ять випадків відкриття вогню.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, в цілому кількість обстрілів позицій українських військових зменшилась більше ніж удвічі. Бойовики не застосовували артилерію та міномети. Обстріли були неприцільні та провокативні.

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«Вночі на Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь неподалік селища Зайцеве. Обстріл був недовготривалим. Крім того, декілька разів російські найманці били з гранатометів і великокаліберних кулеметів у районі Авдіївської промзони», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку, за даними штабу, під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО на підступах до Водяного.

«Суворо дотримуючись мирних домовленостей українські військові зброю не застосовували. Ми сподіваємось, що нове, так зване «шкільне перемир’я», стане базисом для стійкого миру на Донбасі», - наголосили у штабі.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з опівночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року – так зване «шкільне перемир’я».

Раніше учасники ТКГ домовились встановити з 24 червня до 31 серпня на час збирання врожаю так зване «хлібне перемир’я», однак російсько-окупаційні війська щодня порушували його.