"Шкільне перемир'я": бойовики 8 раз обстріляли українські позиції

Російсько-окупаційні війська сьогодні знизили активність: з півночі вони лише 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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Як повідомляється в повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції за станом на 18:00, "у районі проведення АТО другий день "шкільного перемир'я" характеризується зменшенням активності російсько-окупаційних військ".

З початку доби бойовики вздовж всієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння.

Разом з тим нетривалі і поодинокі обстріл позицій сил АТО з використанням стрілецької зброї та гранатометів зафіксовані поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкіно і Талаковки, що на Приморському напрямку, зазначили в штабі.

Крім того, супротивник двічі застосовував зброю в районі Авдіївської промзони.

Загалом з опівночі незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь.

"Чітко дотримуючись мирні домовленості та враховуючи, що обстріли укріплень сил АТО були неприцельными, мали відверто провокаційний характер, Збройні сили України у відповідь вогонь не відкривали", - зазначили в штабі.