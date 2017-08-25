"Шкільне перемир’я" на Донбасі не відбулося: бойовики відкрили вогонь вночі, один боєць АТО загинув

На Донбасі не відбулося «шкільне перемир’я», яке мало початися опівночі. Бойовики не дотримались домовленостей та вночі відкрили вогонь. Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Зазначається, що бойовики обстрілювали українські позиції. В результаті чого один український військовослужбовець загинув.

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Як пише видання, бойовик почали обстріли із крупнокаліберної зброї через дві хвилини після опівночі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 22 серпня Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.

Раніше учасники ТКГ домовились встановити з 24 червня до 31 серпня, на час збирання врожаю так зване «хлібне перемир’я», однак російсько-окупаційні війська щодня порушували його.