На Донеччині поліцейські знайшли велику схованку з боєприпасами та вибухівкою

У Покровському районі Донеччини поліцейські знайшли велику схованку з боєприпасами та вибухівкою.

Як повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, сьогодні поліцейські отримали оперативну інформацію, що в лісосмузі поблизу селища Михайлівка можуть бути приховані вибухонебезпечні предмети.

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Терміново прибувши на місце, правоохоронці виявили схованку, засипану землею. Вилучено 15 протитанкових і протипіхотних мін, 16 мінних детонаторів для мінометних мін, 20 гранат із запалами, близько 6 тисяч патронів та 20 кг пластиду.

На місці працюють слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції та вибухотехніки. Поліцейські оточили та обстежують прилеглу територію.

Вживаються заходи щодо встановлення власника вибухового арсеналу.