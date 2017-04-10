На Миколаївщині у прикордонній зоні виявили схованку зі зброєю та боєприпасами (фото)

У Миколаївській області прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з представниками Очаківського відділу Національної поліції в суботу, 8 квітня, виявили схованку зі зброєю та боєприпасами на території, що належить до контрольованих прикордонних районів.

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Як повідомив УНІАН помічник начальника прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов, у рамках кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» було проведено обшук у приватному будинку жителя Очаківського району Миколаївської області.

Правоохоронці виявили понад 500 набоїв різних калібрів, 2 гранати РГД, 2 гранати Ф-1, димові шашки, сигнальні міни, штик-ніж та магазини до зброї. Підозрюваного затримано, слідчі дії тривають.