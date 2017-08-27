Російський актор розповів, чому воює в АТО на боці України (фото, відео)

Герой культового серіалу "Грозові ворота" Анатолій Пашинін уже більше місяця воює у 8-му батальйоні "Української добровольчої армії".

Його кінообрази героїчних російських військових стали зброєю в руках кремлівської пропаганди, але тепер він сам узяв до рук зброю, щоб захистити від ворогів рідну Україну. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень журналіста Андрія Цаплієнка.

У кишені свого плямистого однострою він носить вицвілий паспорт із двоголовим орлом, але його коріння та його родина - в Україні.

Російське телебачення кілька разів на рік крутить "Грозові ворота". Головний герой, старший лейтенант Доронін, взірець російського офіцера, переконував мільйони росіян, що помирати за Кремль - це почесно та красиво. Після Євромайдану кумир російського глядача залишив у Москві престижну роботу, квартиру в центрі, впливових друзів та богемне життя і повернувся до України.

Анатолій Пашинін: "Спочатку грошима допомогав, а потім, коли гроші закінчились, чим ще можна допомогти? Грошей немає і заробити ніде. Тільки прийти покопати, постріляти й "на очах" постояти".

Саме так Анатолій Пашинін став бійцем "Української Добровольчої Армії". "Ось це статусність (показує жетон). Восьмий окремий батальйон "Аратта". Це статус. Його за машину не купиш", - говорить колишній актор.

Та, мабуть, є й ще одна причина, чому кумир російської офіцерської касти воює проти російських найманців - сімейна. Пашинін: "Позивний "Дублер". Я, до речі, взяв у брата. Він теж воював під позивним "Дублер". І оскільки в нас однаковий набір хромосом, я подумав, що і позивний його мені теж пасуватиме".

Старший брат актора, Костянтин - офіцер Збройних Сил України. Він воював під Донецьким аеропортом у найважчі дні протистояння. Відтепер у зіркового бійця, крім брата, є ще цілий батальйон побратимів.

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8-ий батальйон утримує одну з найнебезпечніших ділянок фронту. Сам Пашинін ще до початку війни за підтримку Майдану та антипутінську позицію став ворогом Кремля. Хоча актору й досі пропонують ролі в російському кіно – назад вороття немає. "Кохання. Ось від чого було складно відмовитися. Говорять, що вона входить до десятки найгарніших жінок. Від грошей відмовитися нескладно. Але від кохання гарної жінки – це складно", - розповів боєць.

Його переконлива акторська гра в "Грозових воротах" й надалі скеровує свідомість росіян у потрібне Кремлю русло. Він упевнений - його зірковий дует із Михайлом Пореченковим був частиною пропагандистського плану.

Імовірно, такий план справді був. Це, нарешті, пояснює, чому сумнозвісний Пореченков, вдягнувши сині журналістські обладунки, приїжджав постріляти в українських солдатів під відеозапис. "Я мріяв, щоб опинитися на відстані витягнутої руки з цим карликом, щоб, блін, втиснути йому очі аж в череп. Це я про Путіна. А Пореченков - це машина. Просто не було у нього шансу і можливості з ним зустрітися. Це єдине, що зупиняє від того, щоб вибухнути прокльонами на його адресу. Тому у мене є надія. Хтозна, може, саме Пореченков і закінчить цю війну. Всі думають, який гад Пореченков. А він візьме і суне олівець тому собаці. Дай йому тільки дотягнутися до цього Путіна, і все", - не відкидає Пашинін.

Командири Анатолія збагнули - їм дісталася зброя, набагато потужніша, ніж кулемет. Андрій Гергерт, командир 8-го батальйону "УДА": "Він дуже потужна одиниця в нашій війні проти Росії".

Олексій Манчинський, командир взводного опорного пункту: "Те, що Пашинін був зразком російського солдата, іконою того, на чому будувалася російська армія і пропаганда, ця людина приїхала захищати Україну, і це говорить багато про те, що в цій ситуації Україна все-таки права".

І на кінозірку в його командування є далекоглядні плани. Крутіші, ніж будь-який блокбастер. Андрій Гергерт, командир 8-го батальйону "УДА": "Я б його готував таким спецпризначенцем. Він людина витривала. Можливо, буде символічно, якщо він візьме в полон якогось російського солдата. Будемо думати, як це організувати".

Нагадаємо, російський актор Михайло Пореченков раніше приїжджав до Донецька і стріляв у касці з написом "Преса" у бік українських військових в аеропорту Донецька.