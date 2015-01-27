СБУ оголосила в розшук Пореченкова
Служба безпеки України оголосила в розшук російського актора Михайла Пореченкова.
Інформація про розшук з’явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "особи, які переховуються від органів досудового розслідування".
Російського актора підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або погроза його вчинення).
В СБУ зазначили, що Пореченков зник у Донецькій області 31 жовтня 2014 року.
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В інформації вказано, що суд дав дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу.
Нагадаємо, раніше в Донецьк приїжджали російський співак Йосип Кобзон, який співав разом з «головою ДНР» Олександром Захарченком, і російський актор Михайло Пореченков, який стріляв у касці з написом «Преса» у бік українських військових в аеропорту Донецька.