"Шкільне перемир'я" на Донбасі: бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях АТО

Від початку доби бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях сил антитерористичної операції, але українські військовослужбовці зброю не застосовували. Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Як і кілька днів поспіль, після початку "шкільного" перемир’я, незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за даними штабу, сьогодні зафіксовано два випадки відкриття вогню противником з мінометів калібру 82 міліметри.

Зокрема, на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони ворог не прицільно випустив одну міну 82-го калібру. Також протягом дня у районі промзони кілька разів працювали ворожі гранатомети та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Приморському напрямку вночі бойовики застосовували міномет на підступах до Красногорівки. Також під обстрілами бандитів тричі опинялись опорні пункти українських військовослужбовців на околицях Водяного.

Як повідомляв УНІАН раніше, на тимчасово окупованих територіях Донбасу тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка. Про це повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«Розвідка повідомляє, що на окупованій території тривають навчання бойовиків , проводиться активна повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з РФ», - повідомив він.