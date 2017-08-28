На Донбасі тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка – Мотузяник

На тимчасово окупованих територіях Донбасу тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«Розвідка повідомляє, що на окупованій території тривають навчання бойовиків , проводиться активна повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з РФ», - повідомив він.

Мотузяник також підкреслив, що минулого тижня на окупований Донбас прибули три залізничні ешелони, які перевезли 5 танків та 25 цистерн з паливом для ворожої військової техніки.