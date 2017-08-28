На Донбасі тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка – Мотузяник
13:54, 28 серпня 2017Війна
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Мотузяник також підкреслив, що минулого тижня на окупований Донбас прибули три залізничні ешелони.
Ілюстрація REUTERS
На тимчасово окупованих територіях Донбасу тривають навчання бойовиків та проводиться активна повітряна розвідка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
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«Розвідка повідомляє, що на окупованій території тривають навчання бойовиків , проводиться активна повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з РФ», - повідомив він.
Мотузяник також підкреслив, що минулого тижня на окупований Донбас прибули три залізничні ешелони, які перевезли 5 танків та 25 цистерн з паливом для ворожої військової техніки.
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