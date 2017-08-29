У Дніпрі відправили панахиду за загиблими в Іловайському котлі (відео)

Загиблих в Іловайському котлі згадують сьогодні в Дніпрі. Панахиду відправили на Краснопільському кладовищі, йдеться в сюжеті ТСН.

Саме на цьому кладовищі - алея героїв, де ховали десятки тимчасово невстановлених захисників України. Більшість із них загинула саме три роки тому.

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Частину бійців пізніше вдалося упізнати за експертизою ДНК, і на табличках замість номеру почали з'являтися імена. Багато родичів перепоховали тіла загиблих на Батьківщині.

На алеї Героїв пам'ять побратимів вшановують бійці АТО та рідні. Люди відвідують не лише могили синів, а й їхніх друзів, що разом не вийшли з іловайського пекла. Кажуть, за три роки біль не вщухає.