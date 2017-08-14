Доповідь ГПУ по Іловайській трагедії: віроломство росіян, дезертирство та помилки керівництва АТО

Генеральна прокуратура України (ГПУ) опублікувала результати розслідування подій в так званому "Іловайському котлі" в Донецькій області, в якому загинули понад 360 українських військових.

Читайте такожБійці АТО пікетують Адміністрацію президента з вимогою покарати винуватців подій в ІловайськуУ тексті ГПУ вказано, що рішення про зачистку Іловайська від терористів було ухвалено на тлі проведення попередніх успішних операцій і з метою встановлення контролю над шляхами постачання та у подальшому дозволяло оточити і звільнити Донецьк від терористів.

На час проведення операції припало і наймасштабніше вторгнення російських військ - у ніч на 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення збройних сил РФ складалися з дев'яти батальйонно–тактичних груп: 3500 осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

В наслідок того, що сили ворога значно переважали над українськими, наші військові потрапили в оточення.

Військове керівництво вело перемовини з російською стороною про безпечне виведення українських військових з району Іловайська за узгодженими маршрутами. В свою чергу російське військове керівництво дало гарантію такого виведення.

Додатковою гарантією безпечного виходу мали стати три захоплені у полон російські десантники, щодо яких була домовленість передати їх представникам Збройних Сил РФ після виходу з оточення.

"За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн", - йдеться в документі ГПУ.

Для об’єктивності розслідування судовими експертами досліджено питання впливу на рівень боєздатності сил АТО внаслідок залучення військовослужбовців і техніки ЗС України для участі у військовому параді 24 серпня 2014 року у Києві з нагоди відзначення 23-ї річниці Дня незалежності України.

"Установлено, що проведення військового параду жодним чином не вплинуло на рівень боєздатності сил АТО, оскільки до нього були залучені підрозділи, які майже повністю комплектувалися за рахунок військовослужбовців строкової служби і курсантів військових навчальних закладів", - йдеться в документі.

Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено. Водночас кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні буде прийнято після завершення допитів кожного українського військовослужбовця з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами ЗС РФ воєнних злочинів – віроломного вбивства українських військових під час їх виходу з оточення, ненадання медичної допомоги пораненим і залишення їх у безпорадному стані, розстрілів полонених, жорстокого поводження з ними, а також притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

"Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, через який сталася Іловайська трагедія, є військова агресія Збройних сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України", - йдеться у документі.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника ГШ ЗС РФ М. Богдановському у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканість України"), ч. 2 ст. 437 ("ведення агресивної війни"), ч. 2 ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством") Кримінального кодексу. Цей військовий безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ під час їх вторгнення на територію України у серпні 2014 року та спільно з іншими особами організував вбивство українських військових біля Іловайська.