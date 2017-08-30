Майже перемир'я: бойовики знову з гранатометів обстріляли позиції сил АТО в Авдіївській промзоні

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО суттєво не змінилась. Противник продовжив поодинокі і провокативні обстріли українських позицій, використовуючи переважно стрілецьку зброю. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

Читайте такожВ районі Авдіївської промзони бойовики били з мінометів по позиціях сил АТО"Певне напруження й надалі зберігається у районі Авдіївської промзони. Тут ввечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші укріплення неподалік Зайцевого", - зазначили в прес-центрі.

На Приморському напрямку російські найманці застосовували великокаліберні кулемети на околицях Водяного, Лебединського та Талаківки. Обстріли були недовготривалими.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз відкривали провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає", підсумували в прес-центрі.