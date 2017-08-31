"Сидимо, слухаємо": бійцям ЗСУ суворо заборонили відповідати на постріли бойовиків (відео)

Вимоги щодо дотримання умов перемир'я для українських воїнів на передовій стали жорсткішими. Водночас противник почувається значно вільніше та не соромиться атакувати позиції ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН.

Журналісти стали свідками того, як позиції учасників АТО обстрілюють зі стрілецької зброї, а згодом додають і постріли гранатометів. Військові щільно закривають свої укриття, аби жоден промінь світла не виказав їхнього розташування, а також мінують усі підходи до своїх бліндажів. Виходити вночі надвір категорично заборонено. "Я вже й забув, коли", - відповідає один із бійців на запитання, коли саме стріляв у відповідь на такі провокації.

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Позивний "Молот" пояснює, що така ситуація спостерігається кожної ночі від початку перемир'я. "Сидимо, слухаємо", - каже він. Командир на позиції підтверджує сувору заборону на відкриття вогню – кожен факт ретельно розслідується. День тому, коли хлопці відкрили вогонь у відповідь, це викликало гнів керівництва. "Буквально десять пострілів було, наступного дня зранку почались вимоги: чому відкрили, чи доцільно? Я вважаю, що їхнє життя було під ризиком. Неприємний факт був. Противник купу разів відкриває вогонь, і все це бачать, і розуміють, а ми відкрили – прийшла купа перевіряльників", - розповів військовий із псевдо "Лівша".

Вище командування пояснює, що суворі заборони пов'язані із стеженням за виконанням перемир'я. "Якщо є можливість не відкривати вогонь, ми робимо все, щоб не відкривати. Але якщо є загроза життю чи просування противника, захоплення території – ми відкриваємо", - розповів один із офіцерів і запевнив, що кримінальної відповідальності за вогонь по ворогу не передбачено.