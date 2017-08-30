Українське командування буде карати бійців, які не дотримуються "шкільного перемир’я"

За відкритий вогонь командування обіцяє притягувати бійців до відповідальності, в тому числі й кримінальної, йдеться в сюжеті ТСН.

Водночас, у штабі АТО повідомляють: бойовики відкривали вогонь два десятки разів, найбільше в районі Авдіївки. Били із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За словами українських бійців, які розташовані поблизу Авдіївки, повністю без жодного пострілу ворог протримався добу, а далі знову провокує кулеметом.

Читайте також"Шкільне перемир'я" порушили понад 600 разів - ОБСЄ

Нині на фронті в українських армійців сувора заборона на відкриття вогню. у кожному випадку - службове розслідування, якщо виявлять порушення - притягнення до відповідальності.

За словами командирів, нині й справді повністю припинили стрілянину. "Раніше на кожен постріл, на кожну провокацію ми відповідали, щоб накрити їх вогневу точку. Зараз ми цього не робимо, дозволяємо їм трохи "похамити". Якщо є певна загроза життю військовослужбовця - тоді вже зброя застосовується", - говорить командир підрозділу ЗСУ із позивним "Бахмут".

До таких суворих заборон бійці ставляться із розумінням, йдеться в сюжеті. Втім, як діти ходитимуть до школи весь подальший рік, якщо тиша скінчиться і розпочнеться війна, а скоріш за все скоро це таки станеться - питання відкрите.