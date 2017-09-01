Навчання "Захід-2017" дуже небезпечні для України через посилення мобільності перекидання російських військ - експерт

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що спільні стратегічні навчання Білорусі та Росії «Захід-2017» є дуже небезпечними для України, головним чином, через складову посилення мобільності перекидання російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Києві.

«На сьогодні козирною картою Росії є мобільність перекидання військ. І навчання «Захід-2017» є одним із заходів, де відпрацьовується, головним чином для Росії, мобільність перекидання військ», - сказав Бадрак.

Він зазначив, що згідно з їхнім аналізом, Генеральний штаб Збройних сил Росії «припускає, що Україна не буде спроможна відповісти саме на мобільність перекидання російських військ з різних напрямків».

«Захід-2017» - це дуже небезпечні для України навчання і, головним чином, – через складову посилення мобільності», - наголосив експерт.

Білорусь, вважає він, намагатиметься «максимально утриматися від будь-якої участі у якихось реальних бойових діях». Водночас Бадрак не виключає, що Росія може спробувати втягнути деякі інші країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у фактично військовий конфлікт.

«Для Росії це була б дуже велика удача, тому що фактично була б створена «антизахідна коаліція», - додав він.

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На думку експерта, Захід усвідомить, що «Україна, будучи «буферною зоною», може бути сильною «буферною зоною», то Україну почнуть масово озброювати і надавати технології». Він переконаний, що продемонструвати себе сильною «буферною зоною» Україна може за рахунок посилення власного оборонного потенціалу.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії «Захід-2017» запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які відбудуться на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.