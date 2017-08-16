Полторак заявив про готовність реагувати на загрозу вторгнення РФ під час навчань у Білорусі

Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України передбачив заходи в разі загрози вторгнення військ Російської Федерації в ході російсько-білоруських навчань «Захід 2017», які відбудуться 14-20 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства сказав після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

"Ми відслідковуємо ситуацію. Ми знаємо про всі пересування російських військ до нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути і ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які є, і які несуть собою ті навчання", - сказав глава оборонного відомства.

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"Генеральний штаб передбачив ряд заходів, які були би адекватними на ці загрози", - наголосив Полторак.

Також він уточнив, що мова йде про "загрозу вторгнення".

"До речі, незалежно навіть від тих навчань, така загроза не виключена, а ті навчання потенційно мають загрози, тому що велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною в рамках навчань на територію Білорусі", - заявив Полторак.

"Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розцінюємо як недружній крок і як загрозу для України", - заявив міністр.

Як відомо, 14-20 вересня заплановано спільне стратегічне навчання Білорусі і Росії "Захід-2017". За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.