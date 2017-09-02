У полоні бойовиків на Донбасі знаходяться 144 українці – Тандіт

Станом на 2 вересня в заручниках бойовиків знаходяться 144 українці. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"За останні дні, на жаль, цифра дещо зросла саме через те, що були затримані звичайні цивільні, які не мали зброї і не перебували на лінії розмежування, а також не були учасниками АТО. Їм інкримінують надумані звинувачення в шпигунстві та інших злочинах, яких вони не скоювали", – зазначив радник голови СБУ.

Тандіт також закликав усіх громадян, які знаходяться на лінії розмежування, пам'ятати про небезпеку не тільки для здоров'я, але і для життя.

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"Там запроваджені комендантські години, не діють українські закони, а людей можуть затримувати без суду і слідства", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомили про викрадення бойовиками хлопця на КПВВ "Станиця Луганська". Відділ комунікацій поліції Луганської області підтверджує викрадення бойовиками 22-річного хлопця, даний факт внесено до ЄРДР і кваліфікований за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".